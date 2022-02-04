На пороге ЗАГСа: Алексей Безус из «Дома-2» отказался жениться на своей беременной невесте

Звезда реалити и его возлюбленная Татьяна Репина ушли из Дворца бракосочетаний ни с чем.

На телепроекте «Дом-2» — свадебный переполох. Уже известно, что свадьба назначена у давней героини телепроекта Надежды Ермаковой, которая сказала «да» своему бойфренду Даниэлю Чистову. Алексей Безус тоже должен был подать заявление в ЗАГС со своей беременной возлюбленной Татьяной Репиной. Но из Дворца бракосочетаний они вернулись ни с чем.

Оказалось, что Безус отказался жениться на беременной пассии. Все дело – в жуткой ревности Алексея. С утра его возлюбленная получила в подарок от другого участника телестройки Артема Гранта розу, на что Алексей вспылил.

«Он сказал в ЗАГСе, пусть Артем и оплачивает госпошлину. В итоге мы не оплатили и вышли из кабинета», — рассказала Татьяна Репина.

Напомним, на проект Алексей Безус пришел в середине декабря 2021 года. Они ступили на лобное вдвоем, и экс-звезда реалити объявил, что намерен закрыть гештальт – у него в планах свадьба и рождение ребенка на проекте. К тому же, девушка уже была беременна, так что планы мужчины оказались более чем реальны.

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