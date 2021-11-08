Выиграла два миллиона: Надя Ермакова на «Доме-2» стала «Человеком года»

На шоу «Дом-2», который после небольшого перерыва переехал на канал «Ю», состоялся финал конкурса «Человек года». Это ежегодное мероприятие, в котором принимают участие наиболее заметные и неординарные личности из состава участников телестройки.
По итогам всех испытаний достойной титула и денежного приза к нему в размере двух миллионов рублей оказалась Надежда Ермакова. Девушка в этом году вернулась на проект спустя несколько лет жизни за периметром.
В ходе испытаний Ермакова даже открыла в себе музыкальный талант. Девушка сама написала песню и спела ее на конкурсе.
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