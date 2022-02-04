Спустя месяц: Решетова воссоединилась с трехлетним сынишкой от Тимати после длительной разлуки

Несколько недель мать не виделась с ребенком.

В жизни модели Анастасии Решетовой произошло долгожданное радостное событие – Тимати вернул ей сына Ратмира. Трехлетнего малыша мама не видела целый месяц, поскольку отец забирал его с собой в отпуск в Колумбию.

Воссоединение, наконец, состоялось. Накануне Решетова забрала сына у Тимати и теперь старается не терять ни минуты, проводя с ним каждое мгновение. Встречать мальчика мама решила блинчиками, которые он так обожает, а потом они с ним поехали по делам.

Напомним, сын от Тимати родился у Анастасии Решетовой в 2019 году. Спустя год пара объявила о расставании – они прожили в гражданском браке пять лет, но наличие ребенка не остановило пару от разрыва.

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