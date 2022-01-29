«У меня каждый раз депрессия»: Анастасия Решетова готова забрать сына у Тимати

Еще недавно сын Тимати плавал в бассейне с сестрой Алисой и гулял по экзотическим пляжам с отцом. А теперь мальчик вновь вернется к своей маме – Анастасии Решетовой.

Бизнесвумен возвращается в столицу по рабочим вопросам. Помимо новых проектов, у модели в Москве есть еще одно важное дело – встреча с двухлетним сыном Ратмиром.

«Я наконец лечу в Москву по рабочим вопросам и, конечно же, забрать сына. Плиз, не дергайте меня первое время. У меня каждый раз депрессия по возвращении туда», – написала Решетова в Stories личного микроблога.

Мальчик провел каникулы вместе с шоуменом Тимати. Отец малыша и его бабушка активно делились кадрами с активного отдыха Ратмира. А Тимати даже разрешил сыну управлять настоящим автомобилем. Решетова же оставляла ироничные комментарии под роликами бывшего возлюбленного.

Напомним, ранее Анастасия Решетова призналась в любви своему возрасту. Знаменитость поздравила себя с 26-летием и отметила, что с нетерпением ждет 30-летнего юбилея. Модель больше не боится стареть.

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