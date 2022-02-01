«Раньше и рубль себя немного по-другому вел»: Рустам Солнцев озвучил свою зарплату на «Дом-2»

Как отметил бывший участник шоу, сегодня на проекте ситуация по заработкам кардинально изменилась.

Бывший участник шоу «Дом-2» Рустам Солнцев в беседе с Teleprogramma.pro озвучил свою зарплату на проекте.

«У меня на шоу «Дом-2» была зарплата пять тысяч долларов. Но раньше и рубль себя немного по-другому вел. Потом чуть меньше платили, но все равно зарплата была высокая». Рустам Солнцев

Как отметил Рустам Солнцев, он не сомневается в словах экс-участника шоу Данилы Бухарова, который за два дня на проекте заработал 77 рублей.

«Это возможно. Он никто и звать его никак. Это еще хорошо, что ему заплатили 77 рублей. Сейчас у них максимум в месяц зарплата сто тысяч рублей. Причем получают столько единицы. Немного больше получают ведущие. Я там вообще никого не знаю. Их никто не пиарит. Они никому не интересны. У меня уже неделями про этот проект никто не спрашивает», — заявил Рустам Солнцев.

Напомним, что шоу «Дом-2» выходит на канале «Ю». С канала ТНТ проект убрали из-за низких рейтингов.

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