Первый канал покажет балет на льду «Лебединое озеро» с Петром Чернышовым и Татьяной Навкой

Прославленная фигуристка Татьяна Навка исполняет в шоу роль принцессы Одетты, а муж Анастасии Заворотнюк — принца Зигфрида.

В ближайшее воскресенье, 23 января, Первый канал покажет балет на льду Татьяны Навки «Лебединое озеро».

Это абсолютно новое прочтение балета Петра Ильича Чайковского. По признанию Татьяны Навки, она давно мечтала о его постановке на льду.

«Лебединое озеро» можно назвать жемчужиной русской классики и эталоном высокого искусства. Воплотить данное произведение на льду — моя давняя мечта, к реализации которой я шла многие годы», — отметила Татьяна Навка.

Шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро» — это три в одном: фигурное катание, классическая хореография и высокие технологии.

События шоу разворачиваются не только на льду, но и над ним — периодически фигуристы, словно птицы, парят в облаках. Музыка Петра Чайковского была дополнена современными аранжировками и вокальными партиями звезд российской эстрады.

В балете на льду занята маленькая дочка Татьяны Навки Надя Пескова. Она исполнила роль принцессы Одетты в детстве.

Взрослую Одетту играет сама Татьяна Навка. А роль принца Зигфрида исполнил муж актрисы Анастасии Заворотнюк Петр Чернышов.

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