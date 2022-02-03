Пальчики запорхали над клавишами: Клава Кока в ажурном корсете-бюстье и джинсах музицировала за пианино

Клава Кока в Stories микроблога порадовала поклонников музыкальной импровизацией. Юная звездочка «ТикТока» исполнила одну из композиций на пианино, дав понять, что может похвастаться не только чистым пением, но и превосходным слухом. Тонкие изящные пальчики поп-дивы так и порхали по клавишам, а сама Кока полностью отдалась моменту.

Кроме того, певица щегольнула в кадре в модном аутфите. Клава примерила ажурный белоснежный корсет-бюстье и джинсы с высокой талией. Такой фасон брюк из денима неизменно стройнит и добавляет любому аутфиту модного градуса. Свои белокурые локоны под каре поп-дива уложила в прическу в голливудском стиле, чуть подкрутив пряди и приоткрыв ушки. В топике из кружева певица умело подчеркнула тонкие плечики и лебединую шею.

Кстати, на горнолыжном курорте в Куршевеле юная звездочка «ТикТока» отдыхала в компании поющей-телеведущей Ольги Бузовой. Последняя обиделась на Клаву Коку за то, что та в Stories микроблога поделилась личными кадрами. Певица показала, как Бузова в одном махровом халатике, спотыкаясь на каждом шагу, гордо шлепала в SPA-центр. Ну а потом Клава улетела на Мальдивы, сняв там виллу на воде. Певица даже устроила рум-тур своим поклонникам.

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