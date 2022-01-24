Домик на воде, царская кровать, пуфик с телевизором! Клава Кока провела рум-тур по своей люксовой вилле на Мальдивах

Клава Кока после каникул на горнолыжном курорте в Куршевеле с Ольгой Бузовой улетела на Мальдивы. В теплых краях юная звездочка «ТикТока» поселилась в домике на воде, исполнив свою детскую мечту. По словам Коки, такой люксовый отдых — ее ожившая сказка.

Насладившись пляжным уикендом, Клава в Storeis микроблога провела рум-тур по своей шикарной вилле, показав, в каких условиях она живет на Мальдивах. Особенно певицу радует вид на лазурный берег и бассейн. У поп-дивы есть своя по-царски огромная кровать с мягким матрасом, а под пуфиком с подушкой скрывается плазменный телевизор.

В апартаментах также есть сквозная гардеробная, мини-бар, просторная ванная комната с душем и выходом на террасу с лежаками и бассейном.

«Всем привет! Меня зовут Клава Кока и это обзор на мою райскую виллу на Мальдивах! Всю свою жизнь я мечтала пожить в таких домиках на воде», — отметила певица.

«Ну что, добро пожаловать! В центре комнаты стоит большая кровать с красивым изголовьем и потолком», — похвасталась Кока.

«На первый взгляд кажется, что это пуфик, но если поднять подушку, то там скрывается большой телевизор… Далее сквозная гардеробная и мини-бар», — уточнила Клава.

«А здесь просторная ванная комната. Только посмотрите, какой вид! Это же просто ожившая картинка мечты! Чайки, лежаки, бассейн, лазурная водичка… Можно спуститься прямо к волнам», — добавила певица.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!