«Я ничего не помню»: новый «холостяк» рассказал о свиданиях предстоящего сезона

Александр Гранков пообщался с ведущим самого романтичного проекта на ТНТ.

27-летний фермер Александр Гранков после объявления о своем участии в шоу «Холостяк» поговорил с ведущим проекта. Герой нового сезона рассказал о девушках, которые будут бороться за его сердце.

Михаил Белянин узнал, какие эмоции от съемок остались у Александра Гранкова. А сам холостяк поделился подробностями своей профессии. В отличие от многих других участников проекта, Гранков не связан с миром шоу-бизнеса.

«Мне понравилось, что многие пишут про фермера. Отличный статус! Называйте меня, как хотите, главное — хорошим словом. Ферма — это больше название, чем реальность. Зато у нас кроликов много родилось, 20 штук. Мы никого не продаем, никого не едим. Живем для себя», — отметил Александр.

К слову, Гранков волновался перед каждым свиданием. Поэтому часто просто не помнил детали самих встреч с красотками.

«Девушки после спрашивали: «Помнишь, я тебе говорила». Но нет, я ничего не помню. Мне потом показали кадры со стороны, это было смешно и очень интересно», — признался Гранков в беседе с Беляниным.

Напомним, в прошлом сезоне «Холостяка» главным героем стал шоумен Тимати. Артист привнес на проект, помимо своего громкого имени, борьбу за очень дорогое кольцо с крупным камнем.

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