Не может надышаться: Тимати зацеловал малыша Ратмира во время полета над океаном

Знаменитый отец отдохнул с наследником и старшей дочкой в Колумбии, но не насладился вдоволь общением с сыном.

Тимур Юнусов, наиболее известный как рэпер Тимати, практически весь январь провел на океане. Он улетел отдыхать в Колумбию вместе с дочкой Алисой и сыном Ратмиром, а также со своей мамой. На побережье семейство провело уйму времени, занимаясь серфингом.

Когда пришло время покидать курорт и возвращаться, оказалось, что папа не насладился вдоволь общением с трехлетним сынишкой. В вертолете Тимати не выпусках его из рук и то и дело касался губами виска или щипал за носик.

Кстати, на отдых Тимати летал без матерей своих детей. Алена Шишкова, родившая ему дочь, осталась в Москве, а Анастасия Решетова — в Дубае.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!