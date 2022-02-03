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Названо имя нового героя шоу «Холостяк» на ТНТ

Им станет бизнесмен из Подмосковья Александр Гранков.

Названо имя нового героя шоу «Холостяк» на ТНТ
Названо имя нового героя шоу «Холостяк» на ТНТ. Фото: instagram.com/sanek/

ТНТ озвучил имя одного из героев шоу «Холостяк», которое стартует весной 2022 года. Им станет Александр Гранков. Он будет не единственным, кому предстоит построить отношения в проекте, но имя соперника пока держится в секрете.

Создатели шоу уверяют, что девятый сезон будет более насыщенным и эмоциональным. В кадре много интриг, слез, драматических откровений и, конечно же, любви.

А вот выбирать разрешат не только мужчинам, но и девушкам. На этот раз они будут первыми озвучивать свои предпочтения, а потом уже решать, принимать розу от холостяка или нет.

Александр Гранков
Александр Гранков. Фото: ТНТ

Пока про Александра Гранкова известно не так много. Ему  27 лет, он учился в МГУ и в лондонском UCL. Сейчас парень занимается бизнесом, монетизирует свое хобби. Он управляет фермой и конюшней в Подмосковье.

Сердце парня свободно. Он признается, что ищет девушку для серьезных отношений и не особо любит медийность, не читает новости.

Известность и статусность для него занимают далеко не первое место. Себя Александр называет простым парнем и ищет девушку, которая разделит его увлечения.

«Я бы сказал, что, наверное, я создан для отношений. Мне очень легко делиться своими чувствами, я откровенно общаюсь. Всегда правдиво отвечаю на любые вопросы. Могу найти общий язык с любым. Хочу, чтобы шоу помогло мне отыскать моего человека, а этому человеку найти меня. Если это случится, будет здорово. Но уже сейчас могу сказать: я буду на проекте жить по своим правилам, буду максимально открытым и искренним», — рассказывает Александр.

Девятый сезон будет вести Михаил Белянин. Он уже успел полюбиться зрителям в этой роли.

Дата премьеры двойного «Холостяка» пока не раскрывается.

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«Холостяк»Александр ГранковТНТ