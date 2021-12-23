«Главное мое потрясение»: Диана Пожарская сделала признание после женитьбы с Иваном Янковским

Диана Пожарская впервые публично призналась Ивану Янковскому в любви. Актриса опубликовала в микроблоге фото с премьеры фильма «Чемпион мира», где пара снималась вместе. Она призналась, что этот проект ей особенно ценен и важен.

«С теплом и любовью в сердце вспоминаю съемки! Спасибо жизни и судьбе, что привела меня в этот проект, в котором магия случилась! Все сложилось… и это так редко и ценно. И главное мое потрясение — это ты, роль, прожитая тобой, Иван Янковский. Я несказанно горжусь! Люблю тебя, золотце. Это только начало», — сделала трогательное признание Пожарская в своем Instagram.

Пара познакомилась на съемках фильма «Чемпион мира», а на премьеру они уже пришли в обручальных кольцах. В июне Пожарская родила Янковскому сына, которого назвали в честь знаменитого деда — актера Олега Янковского.

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