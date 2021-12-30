«Большой подарок»: Иван Янковский рассказал о знакомстве с женой и рождении сына

30 декабря в широкий прокат выходит картина «Чемпион мира», где главную роль сыграл Иван Янковский. Фильм стал для него судьбоносным. Именно на съемочной площадке он встретил свою будущую жену Диану Пожарскую.

Чувства между актерами вспыхнули практически сразу. А в июне Диана родила Ивану сына, которого назвали Олег — в честь знаменитого дедушки актера.

«Я на этой картине встретил свою жену, что для меня большой подарок. У нас появился прекрасный сын, так что я все задачи выполнил. Для себя я знаю результат, и он намного больше, выше и ценнее всего того, что может быть дальше с фильмом или с его обсуждением», — цитирует Янковского kino-teatr.ru.

Напомним, до знакомства с Иваном Янковским Диана Пожарская была замужем. А сам наследник звездной семья встречался с Верой Кинчевой.

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