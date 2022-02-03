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Словно жена горца! Фахрийе Эвджен в папахе и баклажанном пуховике-дутике развела костер на пикнике

Актриса из турецкого сериала «Королек — птичка певчая» оделась ярко, но по погоде.

Словно жена горца! Фахрийе Эвджен в папахе и баклажанном пуховике-дутике развела костер на пикнике
Бурак Озчивит с Фахрийе Эвджен и сыном Караном. Фото: Instagram.com/evcenf

Фахрийе Эвджен слывет первой модницей, и не зря! Даже на пикник с Бураком Озчивитом и друзьями актриса из турецкого сериала «Королек — птичка певчая» отправилась в стильном пуховике-дутике — хите зимнего сезона. При этом красавица-турчанка отдала предпочтение необычному баклажанному оттенку и глянцевой текстуре. Изюминкой образа актрисы стала папаха. Эта ультрамодная шапка подошла к аутфиту Фахрийе куда больше, чем платок. В таком виде актриса даже чем-то напомнила жену горца.

Звезда сериала "Королек - птичка певчая" Фахрийе Эвджен
Фахрийе Эвджен. Фото: Instagram.com/evcenf

В таком модном луке Фахрийе развела костер на природе, отправившись на пикник с Бураком Озчивитом. Судя по всему, актриса успела подмерзнуть в промозглую погоду. Ну а дровишки и костерок явно скрасили им вечер.

Звезда сериала "Королек - птичка певчая" Фахрийе Эвджен на пикнике
Фахрийе Эвджен побывала на пикнике, а чтобы не замерзнуть, развели костер. Фото: Instagram.com/evcenf

Поговаривают, что Фахрийе Эвджен должна была получить роль Хюррем султан. Актриса почти подписала контракт, однако ее обошла Мерьем Узерли. Немецко-турецкая актриса так понравилась продюсерам, что они тут же утвердили ее на роль фаворитки султана Сулеймана. Ну а сама Фахрийе не очень-то и расстроилась. Сейчас актриса снимается в сериале «Альпарслан: Великие Сельджуки». И по слухам, эта лента по всем прогнозам затмит «Великолепный век».

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