Словно жена горца! Фахрийе Эвджен в папахе и баклажанном пуховике-дутике развела костер на пикнике

Фахрийе Эвджен слывет первой модницей, и не зря! Даже на пикник с Бураком Озчивитом и друзьями актриса из турецкого сериала «Королек — птичка певчая» отправилась в стильном пуховике-дутике — хите зимнего сезона. При этом красавица-турчанка отдала предпочтение необычному баклажанному оттенку и глянцевой текстуре. Изюминкой образа актрисы стала папаха. Эта ультрамодная шапка подошла к аутфиту Фахрийе куда больше, чем платок. В таком виде актриса даже чем-то напомнила жену горца.

В таком модном луке Фахрийе развела костер на природе, отправившись на пикник с Бураком Озчивитом. Судя по всему, актриса успела подмерзнуть в промозглую погоду. Ну а дровишки и костерок явно скрасили им вечер.

Поговаривают, что Фахрийе Эвджен должна была получить роль Хюррем султан. Актриса почти подписала контракт, однако ее обошла Мерьем Узерли. Немецко-турецкая актриса так понравилась продюсерам, что они тут же утвердили ее на роль фаворитки султана Сулеймана. Ну а сама Фахрийе не очень-то и расстроилась. Сейчас актриса снимается в сериале «Альпарслан: Великие Сельджуки». И по слухам, эта лента по всем прогнозам затмит «Великолепный век».

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!