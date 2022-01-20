«А что, Бурак сына не носит? Султаном стал»: Фахрийе Эвджен в пуховике-дутике на ярмарке не спускала Карана с рук

Актриса из турецкого сериала «Альпарслан» вместе с сынишкой Караном провела уикенд вдали от шума мегаполиса.

Фахрийе Эвджен и Бурак Озчивит воспитывают сына Карана, в апреле мальчику исполнится три годика. Актриса из турецкого сериала «Альпарслан», ставшего продолжением исторической ленты «Пробуждение: Великие Сельджуки», провела уикенд со своим наследником. А за кадром с фотоаппаратом в руках остался муж красавицы-турчанки. Поклонники успели подшутить над парочкой из-за того, что именно Фахрийе не спускала с рук сына. А Бурак в это время вальяжно прогуливался рядом на ярмарке.

Возлюбленная звезды сериала «Великолепный век» щегольнула в пуховике-дутике, сливочных слаксах и меховых ботинках. С собой Фахрийе прихватила вместительную сумку. Своего сынишку Карана актриса нарядила в модный зимний костюмчик с пуховиком, ультрамодными ботиночками и джогеры.

«А что, Бурак сына не носит? Султаном стал», «Муж где-то рядом гуляет, руки в боки, глаза в потолоки! И в ус не дует», «Какая модная! Брючки суперские», «У нас в таком наряде на морозе тут же обмерзнешь до кончиков пальцев», «Пуховик классный, но не прикрывает спину! Совсем не практично», «На зиму? Я бы так замерзла», — пишут фолловеры.

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