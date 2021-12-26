«С густой бородой! Ну чем не султан Сулейман?»: Бурак Озчивит в шутку едва не укусил ладошку Фахрийе Эвджен

Бурак Озчивит и Фахрийе Эвджен дали понять, что чувство юмора для них не пустой звук. В день рождения актера из турецкого сериала «Великолепный век» парочка устроила пикник на природе, позабавившись словно влюбленные подростки.

Жена Бурака хохотала в объятиях красавца-мужа, а Озчивит от переизбытка чувств в шутку пытался укусить возлюбленную, «обнажив» белоснежные зубки над ее ладошкой. Самой Фахрийе такие детские игры явно были по нраву. Она улыбалась на камеру, наслаждаясь вниманием мужа.

Из-за частых съемок, Бурак Озчивит снимается в сериале «Основание Осман», они не так часто находят время для совместного отдыха вдали от суеты.

«С густой бородой! Ну чем не султан Сулейман??», «А Фахрийе не так легко смутить, муж за ладонь кусает, а она улыбается!!», «Ну как дети малые», «Вот она любовь, от переизбытка чувств даже покусать хочется», «Влюбленных видно сразу», «Словно султан со своей фавориткой», «Мечтательные», — пишут фолловеры.

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