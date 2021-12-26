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«С густой бородой! Ну чем не султан Сулейман?»: Бурак Озчивит в шутку едва не укусил ладошку Фахрийе Эвджен

Супруги устроили пикник на природе. Веселясь как влюбленные подростки.

«С густой бородой! Ну чем не султан Сулейман?»: Бурак Озчивит в шутку едва не укусил ладошку Фахрийе Эвджен
Бурак Озчивит и Фахрийе Эвджен. Фото: Instagram.com/evcenf

Бурак Озчивит и Фахрийе Эвджен дали понять, что чувство юмора для них не пустой звук. В день рождения актера из турецкого сериала «Великолепный век» парочка устроила пикник на природе, позабавившись словно влюбленные подростки.

Жена Бурака хохотала в объятиях красавца-мужа, а Озчивит от переизбытка чувств в шутку пытался укусить возлюбленную, «обнажив» белоснежные зубки над ее ладошкой. Самой Фахрийе такие детские игры явно были по нраву. Она улыбалась на камеру, наслаждаясь вниманием мужа.

Из-за частых съемок, Бурак Озчивит снимается в сериале «Основание Осман», они не так часто находят время для совместного отдыха вдали от суеты.

Звезда "Великолепного века" Бурак Озчивит и Фахрийе Эвджен
Бурак Озчивит от переизбытка чувств в шутку хотел укусить ладошку красавицы-жены. Фото: Instagram.com/evcenf

«С густой бородой! Ну чем не султан Сулейман??», «А Фахрийе не так легко смутить, муж за ладонь кусает, а она улыбается!!», «Ну как дети малые», «Вот она любовь, от переизбытка чувств даже покусать хочется», «Влюбленных видно сразу», «Словно султан со своей фавориткой», «Мечтательные», — пишут фолловеры.

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