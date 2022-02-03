«Полный люкс!»: 72-летняя Пугачева в силуэтном платье с прорезью до середины бедра и на шпильках кружилась в замке

Историк моды Александр Васильев, побывав в гостях у Аллы Пугачевой, подметил, что певица невероятно счастлива с шоуменом Максимом Галкиным. Именно ему ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале расточает все комплименты, говоря, что Максим «оживил» возлюбленную, превратив ее в элегантную и моложавую даму. И с этим не поспоришь!

Сама Алла Пугачева намекала, что рядом с мужем и маленькими детьми ей хочется выглядеть ярче, эффектней и несомненно моложе. Певица уточнила, что ей важно, чтобы двойняшки видели в ней маму, а не бабушку.

Только посмотрите, как Примадонна кружит по зале в гостиной, щеголяя в домашнем мини-дефиле. Алла Пугачева отдала предпочтение силуэтному платью миди с прорезью до середины бедра. При ходьбе легкая ткань чуть приоткрывалась, да так, что артистка могла показать «острые» коленки и стройные ножки. Изюминкой образа стали нюдовые туфли-лодочки на шпильке. Примадонна кружилась и кокетничала с мужем под хит Мадонны.

«Полный люкс!», «Ох, какая! Бомбическая», «Глаз не отвести, умопомрачительная красотка», «Леди-стайл! Шикарная», «Повезло Максику! Просто императрица», «Так легко плывет по зале, словно лебедушка», «На шпильках и так уверенно? Шик», «Молодому мужу надо соответствовать», «Глазами любимого! Вот как хороша», «Прелестно», — пишут фолловеры.

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