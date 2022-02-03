«Скромный» завтрак в сказочном замке! Пугачева сварила для дочки Лизы овсянку на кухне и добавила ложку икры

Шоумен Максим Галкин не раз нахваливал кулинарные таланты своей второй половинки. Так, к примеру, Алла Пугачева готовила для мужа блюдо узбекской кухни из молодого барашка и овощей — домляму. Кстати, ведущий программы «Лучше всех!» на Первом канале кулинарными изысками домашних балует нечасто. Зато с детьми — восьмилетними двойняшками Гарри и Лизой — шоумен как-то приготовил пиццу с ветчиной и помидорами.

Примадонна все-таки старается кормить детей более традиционной едой: супчиками, гречкой, макаронами, пюре и салатиками. А на завтрак Алла Пугачева сварила для дочки Лизы овсянку и добавила ее любимый деликатес — ложечку красной икры. Малышка с аппетитом уплетала кашу, делясь с мамой своими детскими выдумками.

Вместе с мужем шоуменом Максимом Галкиным и двойняшками Гарри и Лизой певица обосновалась в подмосковном замке в деревне Грязь. Старшая дочка Примадонны Кристина Орбакайте уточнила, что Макс сделал для ее именитой мамы то, на что до него никто не решался. Он построил для Аллы Пугачевой замок, и она стала в этом доме хозяйкой.

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