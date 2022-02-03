«Люда говорила: «Надь, позови моего котика к телефону»: Крыгина — о браке с бывшем мужем Зыкиной

По словам певицы, супруг был на 18 лет ее старше.

Певица Надежда Крыгина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своем втором муже — композиторе и баянисте Викторе Гридине. Это бывший муж певицы Людмилы Зыкиной.

«Я была уже взрослой женщиной, когда вышла замуж за бывшего мужа Людмилы Зыкиной. Мне было 32 года. Он с Зыкиной к тому времени развелся, так что никого из семьи я не уводила. Он на 18 лет старше меня. Роман начался в Германии. Я всю жизнь надеялась только на себя. Мы прожили вместе всего два года, а потом Виктор заболел». Надежда Крыгина

Как отметила Крыгина, Зыкина не мешала им строить отношения. «Наш роман происходил на глазах у Зыкиной. Причем она спокойно относилась. Звонила мне и говорила: «Надя, позови моего котика к телефону». Когда у нас начался роман, то Зыкина меня позвала и сказала: «Надь, Гридин за тобой ухаживает? Поступай как хочешь. Вы оба непростые люди», — заявила Надежда Крыгина.

Напомним, что Надежда Крыгина — народная артистка России. Живет и работает в Москве. Детей у нее нет.

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