«Называла его «котик»»: вдова Григория Пономаренко рассказала о том, как Людмила Зыкина относилась к ее мужу

Певица любила автора композиции «Оренбургский пуховый платок» так же сильно, как мужа.

В этом году со дня рождения композитора Григория Пономаренко исполнилось сто лет. Лучший друг Людмилы Зыкиной погиб в автокатастрофе в 1996 году. Смерть близкого человека стала личной трагедий народной артистки.

В советское время Зыкиной и Пономаренко приписывали бурный роман. Композитор написал для исполнительницы множество песен, в том числе знаменитую композицию «Оренбургский пуховый платок».

Вдова Пономаренко честно ответила на вопрос, что на самом деле связывало Зыкину и ее любимого композитора.

«Да, ходила молва по стране, что они вместе. Но я никогда в жизни не ревновала. Я тогда в школу еще ходила. А Зыкина называла его «котик». Только у двух людей было такое прозвище — у ее мужа и Григория», — рассказала вдова Пономаренко в эфире шоу «Привет, Андрей» на канале «Россия 1».

Напомним, ранее Владимир Винокуров поделился редким снимком с Людмилой Зыкиной со своего юбилея. Артист вспомнил, что 10 июня 2021 года певице могло исполниться 92 года.

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