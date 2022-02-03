«Могла родить, а он заставил сделать аборт»: Крыгина объяснила, почему развелась с первым мужем

Как отметила певица, это был самый настоящий гад.

Певица Надежда Крыгина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своем первом неудачном браке.

«Это была ошибка молодости. Очень нехорошую роль этот человек сыграл в моей жизни. Это были не только измены. Вмешательство в мою жизнь. Меня заставляли делать то, что я не смела делать. Это касается греха. Грех перед самой собой». Надежда Крыгина

Как отметила певица, она могла родить ребенка, а первый муж заставил ее сделать аборт. «Он был не человек. Самый настоящий гад. Больше в моей жизни гадов не было. Мы жили вместе всего три года. Многие не понимали, что меня связывало с этим человеком», — заявила Надежда Крыгина.

Напомним, что Надежда Крыгина — народная артистка России. Живет и работает в Москве. Детей у нее нет.

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