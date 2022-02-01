После гибели любимой? Муж финалистки конкурса «Мисс Россия» сразу продал квартиру

Журналисты съездили в жилой комплекс подмосковного поселка Десеновское, где жили сотрудник столичного метро Александр Попов и его жена Ксения — «мисс Кузбасс – 2010» и финалистка конкурса «Мисс Россия».

Напомним, мужчина обратился в правоохранительные органы с заявлением о пропаже своей супруги, которая якобы еще в августе 2021 году уехала в Дубай и перестала выходить на связь. Однако стражи порядка не поверили в эту историю. По версии следствия, Александр убил и расчленил мать своего ребенка, а затем утопил останки в соседней с домой реке Десна.

Соседи Поповых рассказали MK.ru, что ничего не знали про эту семью, а о кровавой трагедии проведали из сводок новостей. Однако удалось узнать, что сразу после инцидента Попов продал свою квартиру и теперь ее хозяином является некий полицейский.

Сейчас в поселке работает оперативно-следственная группа. Вероятно, чтобы поставить точку в громком деле, правоохранители ищут видео с камер наблюдения, на котором запечатлено, как подозреваемый выносит останки своей жены из квартиры.

Журналисты отметили, что путь от дома до реки короток, но пролегает через людное место. Вполне возможно, что у попытки сокрытия кровавых улик были свидетели.

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