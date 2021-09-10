Афиша: Москва отмечает 874-й день рождения

День города в столице празднуют в эти выходные. В честь праздника 11 и 12 сентября 88 музеев, находящихся в подчинении столичного Департамента культуры, в эти дни будут работать бесплатно — по предварительной регистрации. Среди них — Государственный Дарвиновский музей, «Дом на набережной», Музей космонавтики, музеи-заповедники «Царицыно», «Коломенское», «Измайлово», «Кусково», Музей А. С. Пушкина и его филиалы, Дом Гоголя. В центре будут работать уличные ярмарки и сцены с музыкантами.

На ВДНХ каждые полчаса с 11 утра на Сиреневой аллее будут показывать светотехническое шоу «Я шагаю по Москве» — на видеостене длиной 12 м и звуковой системой с эффектом погружения. В компании со звездами шоу «Голос. Дети» зрители совершат музыкальную экскурсию по знаковым и красивым местам Москвы. Праздники пройдут во всех городских парках. Из-за пандемии мероприятий будет меньше, чем обычно. Но праздничный салют в воскресенье состоится в 22 часа.

Накануне Дня города изучить план мероприятий можно на сайте mos.ru.

Спектакль

Актеры Никита Панфилов, Ирина Леонова, Борис Невзоров играют в премьерной постановке «Физики» по пьесе швейцарского драматурга Фридриха Дюрренматта. Действие комедии происходит в дорогой лечебнице для душевнобольных, где случилось загадочное убийство молодой медсестры. За расследование берется инспектор полиции, который подозревает трех физиков, постоянно проживающих в пансионате. В одном он узнает ученого, пропавшего много лет назад.

Малый театр

м. «Театральная», Театральный проезд, 1.

10, 24 сентября. 19.00.

От 2200.

Концерт

Валерий Сюткин споет свои хиты на огромном корабле, где количество зрителей ограничено — 370 человек. Сцену устроят на верхней открытой палубе, а если погода подведет, то перенесут на закрытую нижнюю. Корабль будет плыть по Москве-реке, а Валерий Сюткин петь. Путешествие продолжится три часа, организаторы откроют на корабле бар.

Причал «Мост Багратион»

м. «Выставочная», набережная

Тараса Шевченко, 23А.

12 сентября. 19.00.

От 3500.

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