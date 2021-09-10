Афиша: Москва отмечает 874-й день рождения

День города в столице празднуют в эти выходные. В честь праздника 11 и 12 сентября 88 музеев, находящихся в подчинении столичного Департамента культуры, в эти дни будут работать бесплатно — по предварительной регистрации. Среди них — Государственный Дарвиновский музей, «Дом на набережной», Музей космонавтики, музеи-заповедники «Царицыно», «Коломенское», «Измайлово», «Кусково», Музей А. С. Пушкина и его филиалы, Дом Гоголя. В центре будут работать уличные ярмарки и сцены с музыкантами.
На ВДНХ каждые полчаса с 11 утра на Сиреневой аллее будут показывать светотехническое шоу «Я шагаю по Москве» — на видеостене длиной 12 м и звуковой системой с эффектом погружения. В компании со звездами шоу «Голос. Дети» зрители совершат музыкальную экскурсию по знаковым и красивым местам Москвы. Праздники пройдут во всех городских парках. Из-за пандемии мероприятий будет меньше, чем обычно. Но праздничный салют в воскресенье состоится в 22 часа.
- Накануне Дня города изучить план мероприятий можно на сайте mos.ru.
Спектакль
Актеры Никита Панфилов, Ирина Леонова, Борис Невзоров играют в премьерной постановке «Физики» по пьесе швейцарского драматурга Фридриха Дюрренматта. Действие комедии происходит в дорогой лечебнице для душевнобольных, где случилось загадочное убийство молодой медсестры. За расследование берется инспектор полиции, который подозревает трех физиков, постоянно проживающих в пансионате. В одном он узнает ученого, пропавшего много лет назад.
- Малый театр
- м. «Театральная», Театральный проезд, 1.
- 10, 24 сентября. 19.00.
- От 2200.
Концерт
Валерий Сюткин споет свои хиты на огромном корабле, где количество зрителей ограничено — 370 человек. Сцену устроят на верхней открытой палубе, а если погода подведет, то перенесут на закрытую нижнюю. Корабль будет плыть по Москве-реке, а Валерий Сюткин петь. Путешествие продолжится три часа, организаторы откроют на корабле бар.
- Причал «Мост Багратион»
- м. «Выставочная», набережная
- Тараса Шевченко, 23А.
- 12 сентября. 19.00.
- От 3500.