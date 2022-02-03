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С самого утра как пчелка: Загитова в банном халате показала свои хлопоты в предолимпийский день

Фигуристка готовится приступить к работе на спортивном фронте.

С самого утра как пчелка: Загитова в банном халате показала свои хлопоты в предолимпийский день
Алина Загитова. Фото: Global Look Press

19-летняя звезда фигурного катания Алина Загитова улетела на Зимнюю Олимпиаду-2022 в Пекин в статусе журналиста. Спортсменка будет освещать соревнования по фигурному катанию вместе с Алексеем Ягудиным, Евгенией Медведевой и Ильей Авербухом.

До церемонии открытия Игр еще сутки, но работы у Загитовой уже хоть отбавляй. Вчера российские фигуристы впервые опробовали лед на олимпийской арене, и «красная балерина», как прозвали Алину поклонники, была в самой гуще событий.

В канун стартов Загитова с самого утра на ногах. Фигуристка показала свои сборы перед рабочим днем: как она в банном халате тщательно наводит красоту в ванной комнате по хит Канье Уэста.

Кадры спортсменка разместила в своем Instagram. Ведь ей придется не раз появиться в прямом эфире с репортажем с места событий.

Напомним, Алина Загитова – олимпийская чемпионка Игр-2018 в Пхенчхане. На нынешнюю Олимпиаду она полетела освещать старты в эфире Первого канала.

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Алина ЗагитоваАлина Загитова последние новостиОлимпиада в Пекине