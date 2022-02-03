С самого утра как пчелка: Загитова в банном халате показала свои хлопоты в предолимпийский день

19-летняя звезда фигурного катания Алина Загитова улетела на Зимнюю Олимпиаду-2022 в Пекин в статусе журналиста. Спортсменка будет освещать соревнования по фигурному катанию вместе с Алексеем Ягудиным, Евгенией Медведевой и Ильей Авербухом.

больше по теме Волнение не скрыть: Тутберидзе после тренировки своих фигуристок на олимпийской арене обратилась к публике Заслуженный тренер наблюдала за прокатами своих подопечных в Пекине перед стартами.

До церемонии открытия Игр еще сутки, но работы у Загитовой уже хоть отбавляй. Вчера российские фигуристы впервые опробовали лед на олимпийской арене, и «красная балерина», как прозвали Алину поклонники, была в самой гуще событий.

В канун стартов Загитова с самого утра на ногах. Фигуристка показала свои сборы перед рабочим днем: как она в банном халате тщательно наводит красоту в ванной комнате по хит Канье Уэста.

Кадры спортсменка разместила в своем Instagram. Ведь ей придется не раз появиться в прямом эфире с репортажем с места событий.

Напомним, Алина Загитова – олимпийская чемпионка Игр-2018 в Пхенчхане. На нынешнюю Олимпиаду она полетела освещать старты в эфире Первого канала.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!