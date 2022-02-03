«Ты молодой отец, тебе нужны силы»: Ягудин поиздевался над Авербухом в тренажерном зале

Фигуристы Илья Авербух и Алексей Ягудин в составе российской команды комментаторов Олимпиады находятся в Пекине. Звезды фигурного катания будут 24/7 держать поклонников спорта в курсе событий. Но пока комментировать особо нечего, и Ягудин решил посмеяться над своим напарником Авербухом.

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Накануне они вместе отправились в тренажерный зал. Только один проходил мимо, держа путь в сауну, другой потел на беговой дорожке. Ягудин нашел ситуацию забавной и решил поиздеваться над трудягой-Авербухом. Он включил камеру и начал снимать, как тот наматывает километры во время кардиотренировки.

«Давай-давай, вот животик, вот это надо все убрать, чтобы ты в форму вошел, ты молодой отец, тебе нужны силы, давай-давай!», — поиздевался над Авербухом на дорожке Ягудин.

«Через десять дней я тебя «сделаю», — пригрозил Авербух в ответ. Молодой отец и не подумал пасовать перед зарвавшимся коллегой.

Молодым отцом, к слову, Илья Авербух стал благодаря Елизавете Арзамасовой. Актриса подарила ему в августе 2021 года сына, которого они назвали Львом.

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