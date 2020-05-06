Юлия Михалкова рассказала, кого считает героями в «эпоху коронавируса»

По словам артистки, этого звания заслуживают не только врачи.

Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова назвала своих героев в «эпоху коронавируса». По ее словам, к этой категории, безусловно, можно причислить врачей. Они рискуют собственными жизнями, чтобы вытащить с того света пациентов. Причем порой погибают и сами.

«Героями также заслуженно, на мой взгляд, называют волонтеров. Я рада, что молодежь в такой сложной ситуации ведет себя ответственно, не отсиживается в стороне». Юлия Михалкова

При этом Юлия Михалкова отметила, что она, как человек творческий, всегда и в любой ситуации ищет противоречия. Только через них можно понять весь смысл происходящего. Как она сказала, очень логично, что в нашем сегодняшнем мире есть не только герои, но и антигерои. Она спросила своих подписчиков, кого можно отнести к этой категории.

«Те, кто ловит хайп на вирусе и пытается нажиться на этом», «Антигерои – это олигархи, просто мультимиллионеры», — заявили в комментариях пользователи.