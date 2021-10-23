«Самый горячий тренд»: Хромченко показала, какие вязаные фасоны сейчас особенно актуальны

Хиты сезона модница может достать из бабушкиного сундука или связать сама.

Не за горами зима, и самое время утепляться. Эвелина Хромченко в программе «Модный приговор» заметила – сделать это можно еще и стильно, ведь вязаные вещи в сезоне приобретают просто бешеную популярность. Главное – знать, какие именно фасоны и техника этого рукоделия на пике трендов.

Расцветки, как будто выпрыгнувшие с бабушкиного коврика на подиум, безрукавки с художественным оформлением, кардиганы средней петли – эти и многие другие вещи уже сейчас можно встретить на инфлюенсерах стритстайла. Важно, чтобы это было максимально небрежно.

«Гладкое вязание, которое выглядит так, как будто его вязала вручную подслеповатая бабушка — это супермодная история. Тренд «я учусь вязать» или тренд «я разбила очки» — это самый горячий тренд в вязании сезона», — подчеркнула Эвелина.

Эвелина Хромченко дала актуальный совет: перед тем как перейти к собственному рукоделию, проверьте углы, сундуки, антресоли, навестите бабушку и проверьте эти углы у нее, потому что велика вероятность, что винтажные вещи из ее гардероба будут сейчас писком моды.

«Все трикотажные изделия в резинку будут дико популярны не только в этом сезоне, но и следующим летом», — подчеркнула стилист.

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