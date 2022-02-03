«Появление дочки важно для Павла»: Зудина рассказала ранее неизвестные подробности о внучке

Вдова Олега Табакова Марина Зудина стала бабушкой полтора года назад. Внучку Мию ей подарил сын Павел и его экс-возлюбленная Софья Синицына. Звездная бабушка не сразу узнала о появлении на свет наследницы. А накануне призналась, что все родные души не чают в малышке.

«Господь послал ее очень вовремя. Появление дочки важно для Павла, для его взросления, для осознания того, что он уже за кого-то ответственен. И важно для меня! Мию все любят. У нее прекрасная и потрясающе красивая вторая бабушка — мама Сони. Она хореограф, танцевала в ансамбле «Березка». Еще у Мии есть совсем молодой дядя – Сергей», — цитирует Зудину 7Дней.

Напомним, Марина Зудина стала участницей нового сезона «Танцев со звездами» на канале «Россия 1». Ее партнером на паркете стал хореограф Максим Петров.

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