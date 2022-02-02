«Я не ставлю крест на себе»: Марина Зудина — о планах на личную жизнь

Вдова Олега Табакова призналась, что не исключает возможности второй раз выйти замуж.

Марина Зудина поделилась планами на личную жизнь. Вдова Олега Табакова призналась, что допускает возможность повторного выхода замуж, однако сейчас актриса не ищет новую любовь.

«Вот спроси у меня сейчас: «Хотите ли вы второй раз выйти замуж?» — я скажу: «Наверное, нет». Но я абсолютно не программирую себя. Я не ставлю крест на себе, не даю зарока не влюбляться. Но я не живу этим, не нахожусь в поиске любви — я уже давно заполнена ею…» ― призналась Марина Зудина в интервью 7days.

Весной будет четыре года, как Марина Зудина овдовела. Олег Табаков скончался на 83-м году жизни и актриса тяжело переживала его уход. Сейчас актриса сосредоточена на своей карьере в театре, съемках в фильмах, а также участии в различных телешоу.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.