«Я не ставлю крест на себе»: Марина Зудина — о планах на личную жизнь

Марина Зудина поделилась планами на личную жизнь. Вдова Олега Табакова призналась, что допускает возможность повторного выхода замуж, однако сейчас актриса не ищет новую любовь.
«Вот спроси у меня сейчас: «Хотите ли вы второй раз выйти замуж?» — я скажу: «Наверное, нет». Но я абсолютно не программирую себя. Я не ставлю крест на себе, не даю зарока не влюбляться. Но я не живу этим, не нахожусь в поиске любви — я уже давно заполнена ею…» ― призналась Марина Зудина в интервью 7days.
Весной будет четыре года, как Марина Зудина овдовела. Олег Табаков скончался на 83-м году жизни и актриса тяжело переживала его уход. Сейчас актриса сосредоточена на своей карьере в театре, съемках в фильмах, а также участии в различных телешоу.
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