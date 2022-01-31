«Тонкая грань»: Марина Зудина появилась на публике в бриллиантах за 15 млн рублей

Накануне в Москве отгремела кинопремия «Золотой орел». Главную награду в этом году получила картина «Серебряные коньки». На церемонии собрался весь бомонд отечественного кинематографа. Звезды блистали на красной дорожке, а специалисты тем временем оценивали их наряды.

Так, дизайнер Влад Торхов отметил, что 56-летняя Марина Зудина появилась в зале с украшением с бриллиантами за 15 млн рублей.

«Выбрав платье с таким откровенным декольте из кружева, Марина Зудина подчеркнула свои пышные формы. Хорошо, что актриса добавила в образ украшения, иначе бы тонкая грань между сексуальностью и вульгарностью была бы стерта. Идеально дополнили образ украшения из бриллиантов Mercury общей стоимостью около 15 миллионов рублей», — рассказал Влад Торхов «Комсомольской правде».

Напомним, 56-летняя Марина Зудина стала одной из участниц нового сезона шоу «Танцы о звездами».

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