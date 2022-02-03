Как выбрать модную джинсовую одежду
Видео
Лев Лещенко – первый джентльмен советской эстрады
Видео

Если весишь 70 кг, нужен размер XXL: располневшая Решетова показала, как подчеркивает свои новые объемы

Бывшая возлюбленная Тимати показала себя на селфи в лифте.

Если весишь 70 кг, нужен размер XXL: располневшая Решетова показала, как подчеркивает свои новые объемы
Анастасия Решетова и Тимати. Фото: Global Look Press

Экс-возлюбленная рэпера Тимура Юнусова, 26-летняя Анастасия Решетова недавно показала себя после длительного перерыва в Сети. Девушка, как оказалось, теперь имеет другой вес. «70 кг счастья», — призналась Анастасия.

Учитывая свои новые объемы, в которых, судя по всему, Решетовой комфортно, она подбирает актуального размера одежду. Позируя себе в лифте для селфи, модель сообщила, что теперь носит размер XXL.

Анастасия Решетова. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova/

Напомним, Решетова и Тимати расстались осенью 2020 года. Не остановил разрыв союза даже маленький ребенок – сыну Ратмиру на тот момент едва исполнился один годик. Вместе пара прожила в гражданском браке пять лет.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале! 

Тэги

Анастасия РешетоваАнастасия Решетова новостиНовости googleРешетова