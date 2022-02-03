«Все из-за денег»: экс-участник «Ленинграда» Барецкий назвал причину скандала Шнурова и Собчак

Ксения Собчак и Сергей Шнуров стали главными ньюсмейкерами начала февраля. Все дело в том, что накануне музыкант представил песню, в которой дерзко «прошелся» по телеведущей. Затронул Шнуров не только прошлогоднее ДТП с участием популярной блондинки под Сочи, но и ее сына Платона.

Скандал набрал обороты, а в звездной среде стали искать его причины. Так, экс-участник «Ленинграда» Стас Барецкий уверен, что Собчак и Шнуров не поделили бизнес.

«Все из-за денег. В свое время Шнуров вкладывал огромные суммы в медицинский бизнес, потом там появилась Собчак. Поначалу все было хорошо, но вскоре возникли финансовые разногласия, как это часто бывает, если имеешь дело с друзьями. Обиды там с двух сторон. На самом деле в их бизнесе крутятся миллионы долларов, и я не удивлюсь, если все закончится разборками в духе девяностых. А Матильда здесь совершенно не при чем: она не так уж важна им обоим, чтобы ввязываться в драку», — цитирует Барецкого «Комсомольская правда».

Напомним, ранее бывший муж Собчак – Максим Виторган эмоционально высказался в адрес Сергея Шнурова.

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