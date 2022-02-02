«Хулиган на подсосе»: Виторган ответил Шнурову, заступившись за Собчак в истории с отцовством

По словам актера, музыканту надо научиться стареть если не красиво, то с достоинством.

Актер Максим Виторган в Instagram ответил музыканту Сергею Шнурову, который ранее сочинил стих, где упомянул его сына Платона, рожденного от светской львицы Ксении Собчак.

«Сережа Шнуров, ты реально шутишь по поводу моего пятилетнего сына. Мой он или не мой. Ну ты серьезно, чувак? Мы с тобой знакомы 20 лет. Я видел тебя в разных состояниях и ситуациях. Я еще помню времена, когда ты был впереди отряда на боевом коне. Я помню времена, когда ты почитал за честь выступать на дне рождения Собчак, потому что там было много потенциальных покупателей твоего марафона под названием «Ленинград. Лучший корпоратив». Максим Виторган

Как отметил Максим Виторган, он понимает, что в последние два-три года любимыми выражениями Шнурова стали «вялый член машет головкой», когда певец слышит фамилию Собчак. «Я все понимаю. Ксюша сказала — ты ответил. Ты ответил — Ксюша сказала. Ты же был хулиганом нашего поколения. Ты во что выродился? Давай, постарайся стареть если не красиво, то хоть чуть-чуть с достоинством. Хулиган по подсосе. Тут мальчик Платон пяти лет тебя спрашивает: «Дядя Шнуров — ну ты дурак, а?» — задал он вопрос музыканту.

Ранее Шнуров в стихотворении написал, говоря об общем сыне Собчак и Виторгана: «Похож на Капкова, а нянчит Виторган». Певец намекнул, что светская львица была неверна в браке актеру, изменяя с Сергеем Капковым. Он бывший возлюбленный телеведущей.

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