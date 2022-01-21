«После перелетов видон не очень»: Дарья Пынзарь оправдалась за одутловатое лицо, с которым появилась на «Поляне» «Дома-2»

Ведущая реалити-шоу Дарья Пынзарь порадовалась морозцу и снегу, вернувшись из Дубая в Москву.

Экс-участница «Дома-2», а ныне его ведущая Дарья Пынзарь две с половиной недели провела вместе с мужем в Дубае.

Пара не только отогревалась на солнышке, но и отмечала день рождения Дарьи Пынзарь.

Накануне Дарья и Сергей Пынзарь вернулись в Москву, где их ждала работа на съемочной площадке «Дома-2».

Дарья Пынзарь уже успела поделиться видео, которые записала на «Поляне». Она прогулялась по заснеженным дорожкам в теплом комбинезоне цвета лосося.

«Непривычно такой холод. Но я соскучилась по снежку. У меня есть целый день понаслаждаться, потому что уже завтра буду в Турции», — поделилась Дарья Пынзарь.

От подписчиков ведущей «Дома-2» не укрылось, что выглядит она немного непривычно. Хорошенькое личико Дарьи Пынзарь стало одутловатым.

«А вообще, после перелетов всегда видон не очень. Но ничего, пару денечков и все пройдет», — оправдалась Дарья Пынзарь за свой внешний вид.

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