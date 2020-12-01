После расставания с миллиардером Рианна стала встречаться с давним другом

В январе 2020-го певица Рианна рассталась с саудовским миллиардером Хассаном Джамилем, и вот, под конец года, появилась информация о том, кто является новым возлюбленным поп-звезды. После долгих лет дружбы артистка открыла свое сердце реперу A$AP Rocky (настоящее имя Раким Майерс).

Отметим, что пресса не раз замечала артистов вместе, но это могла быть деловая связь. Ведь известно, что минувшим летом Рианна привлекла мужчину к продвижению своего косметического бренда Fenty. Но вот источник издания People подтвердил, что 32-летние звезды все-таки являются парой, и между ними романтические отношения.

До этого Рианна и Раким дружили много лет. Рэпер выступал на разогреве певицы во время ее американских концертов в рамках мирового тура Diamonds в 2013 году. Спустя пять лет, они пришли вместе на модный показ Louis Vuitton в Париже.

Поговаривают, что лучшие пары получаются из бывших друзей. Посмотрим, как долго продлится этот роман.

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