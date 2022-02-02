«Три имени теперь»: дочка Нюши придумала себе новое имя

Нюша является популярной исполнительницей. Она не скрывает, что любит проводить время на сцене. В ее копилке множество хитов. Артистка признавалась, что многие треки связаны с историями из жизни.
Однако в последние годы ее приоритеты изменились. Теперь она счастливая жена и мама. Вместе с мужем Игорем Сивовым звезда растит дочку Симбу и сына, которому всего месяц.
Пока Нюша продолжает находиться в ОАЭ с семьей. Она восстанавливается после родов. При этом певица часто устраивает фотосессиями и гуляет с малышами. Пара пока хранит в тайне имя сына.
Примечательно, что они дали двойное имя дочке Серафима-Симба. Это в свое время удивило даже Филиппа Киркорова. Но похоже, что сама девочка осталась не совсем довольна таким выбором. Во время общения с папой кроха объявила, что у нее теперь новое имя.
«А как важно иметь красивое имя?» — спросил Сивов.
«А меня зовут Тама!» — сказала девочка.
«Тебя Тама зовут!? Это твое новое имя? А откуда ты его взяла?» — уточнил у нее папа.
«Ну я подумала, подумала», — пояснила она.
«А Симбой кого зовут?» — снова уточнил Игорь.
«Хотя у меня два имени — Симба и Тама», — сказала кроха.
«Серфамой кого зовут?» — продолжил папа.
«Тоже меня зовут», — заявила она.
«Три имени теперь», — резюмировал Сивов.
Поклонники восхитились крохой. Многие также были удивлены тому, что у дочки Нюши появилось такое желание, так как у нее очень яркое и необычное двойное имя.
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