«Аллуся! Спустилась к завтраку?»: 72-летняя Пугачева в пышном платье-зефирке щегольнула талией в интерьерах особняка

Примадонна, маршируя вместе с двойняшками Гарри и Лизой, пошла на кухню за кофе.

На фанатской страничке Аллы Пугачевой в Instagram появилось ее домашнее фото с двойняшками Гарри и Лизой, ранее эти кадры в личном профиле публиковал шоумен Максим Галкин. Малыши предстали с пилотками, маршируя вместе с именитой мамой. Ну а Примадонна оделась по-весеннему легко и утонченно. Певица в воздушном платье-зефирке миди с белым поясом на талии покрасовалась в роскошных интерьерах особняка в деревне Грязь.

Многие поклонники посчитали, что Алла Пугачева только-только спустилась к завтраку и, направляясь на кухню, устроила марш в компании с двойняшками. Свой аутфит певица дополнила кроссовками, умело подчеркнув тонкие щиколотки. Лиза с братиком Гарри шли впереди, а Пугачева задавала тон. Кстати, восхваляя свою красоту, певица как-то подметила, что Максим «отхватил себе Жар-птицу», намекая, что они с шоуменом живут душа в душу.

«Аллуся! Спустилась к завтраку?», «С возрастом только молодеет! Все краше, вот что значит чувствовать себя любимой», «Это все заслуга Макса! Он не перестает восхищаться своей второй половинкой», «Когда муж молодой, ей то куда деваться! Надо выглядеть шикарно», «Максим ее окрыляет! Вот как светится», «И детишки рядом», — написали фолловеры.

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