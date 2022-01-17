«Мама любит халву, и я люблю халву»: Лиза Галкина на кухне в родовом гнезде рассекретила любимые десерты Аллы

Примадонна просто обожает эклеры, шоколадки и конфеты.

72-летняя Алла Пугачева как-то призналась, что в детстве любила полакомиться эклерами, которые для нее готовила мама. Сидя на кухне в родовом гнезде, дочка Примадонны Лиза рассекретила, какие угощения певица поедает после обеда и ужина с чаем на десерт.

Так, жена шоумена Максима Галкина не прочь вместе со сладостями съесть и бутербродик с докторской колбасой или отварные сосиски. Балует себя Примадонна и вкусненьким: конфетами «Левушка», халвой, шоколадкой «Аленка» и пирожками по особому рецепту из детства.

«А я ем бутерброд!» — похвастался сын Аллы, с аппетитом поедая вареную колбасу с белым хлебушком. «Любимый мамин бутерброд», — вторила Гарику певица. «А зато мама любит халву, и я люблю халву», — перебила братика Лиза. «Мама любит «Левушку», и я люблю «Левушку», — подметил Гарри. «Ну так! «Левушка» — это самая вкусная конфета», — добавила Алла. «Я люблю шоколад «Аленушка», и ты тоже», — закуксилась Лиза, кивая на маму.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!