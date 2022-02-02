Изысканность и шик в одном флаконе! Арзамасова в брюках палаццо и кремовых лодочках на шпильке забралась с ногами на диван

Лиза Арзамасова находит время и на сынишку Левушку и на себя любимую. В Stories микроблога актриса из ситкома «Папины дочки» поделилась с поклонниками бэкстейджем с фотосессии, показав, какой изысканный и одновременно шикарный лук она выбрала для съемки.

Молодая жена постановщика ледовых шоу Ильи Авербуха отдала предпочтение белоснежной сорочке и брюкам палаццо с высокой посадкой. Изюминкой образа стали кремовые туфли-лодочки на шпильке. Позируя для видео в микроблоге, Елизавета прямо с ногами забралась на кожаный диван, уютно разместившись на мягких подушках. Свой элегантный ансамбль «папина дочка» дополнила элегантной прической — вьющимися локонами в кокетливом стиле.

Многие поклонники заметили, что после беременности Лиза Арзамасова довольно быстро пришла в дородовую форму. Актриса примерила приталенные брюки, подчеркивая стройность фигуры. Кстати, сбросить лишний вес «папиной дочке» помогли домашние тренировки. Пока Лиза нянчилась с сынишкой Левушкой и смотрела проект «Ледниковый период», она занималась на коврике, делая легкие упражнения на пресс.

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