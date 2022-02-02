Богомолов сравнил Шнурова с кучей нечистот, лежащей посреди Питера

Как отметил муж светской львицы Ксении Собчак, в данном случае нужен не комментарий, а ассенизаторская машина.

Режиссер Константин Богомолов заступился за свою жену телеведущую Ксению Собчак, у которой произошел очередной конфликт с музыкантом Сергеем Шнуровым.

«Вы у меня спрашиваете комментарий по поводу кучи нечистот, лежащей посреди великого города? Тут нужен не комментарий, а ассенизаторская машина». Константин Богомолов

Как отметил Константин Богомолов, он хочет задать вопросам властям Санкт-Петербурга. Как думает режиссер, в городе крайне плохо убираются, сообщает МК.ru.

Напомним, что недавно Сергей Шнуров выпустил клип, где критиковал уборку родного города. Через какое-то время он написал стихотворение, которое «посвятил» Ксении Собчак. В нем, в частности, он усомнился, что Собчак родила сына от актера Максима Виторгана.

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