Владимир Моисеенко из комик-дуэта «Кролики» рассказал, как стал неугоден в родной Украине

По словам артиста, они с партнером Владимиром Данильцом не выступают в своей стране с конца 2015 года.

Артист из комик-дуэта «Кролики» Владимир Моисеенко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему стал неугоден со своим партнером Владимиром Данильцом в родной Украине.

«Первый звоночек был в январе 2015 года, когда нам сорвали два концерта в Трускавце. Связано это было с тем, что на «Новогоднем параде звезд» в 2014 году Иосиф Кобзон, Валерия и Олег Газманов пели песню про санкции. А нас показали и подмонтировали, что мы сидим и аплодируем. Мы об этом вообще ничего не знали». Владимир Моисеенко

По словам Владимира Моисеенко, после этого началась их травля на Украине. «Якобы мы снимаемся в программе в стране-агрессоре. Причем все билеты в Трускавце были проданы. Пришлось концерты отменить. В ноябре 2015 года в Чернигове провели акцию с петицией губернатору, что если мы выступим в Чернигове, то на следующий день поедут в городе российские танки. С тех пор мы не работаем в нашей стране», — заявил Владимир Моисеенко.

Напомним, что Владимир Моисенко и Владимир Данилец родом из Киева. Они работают на русском и украинском языках.

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