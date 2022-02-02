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«Начались скандалы»: Данилец из комик-дуэта «Кролики» объяснил, почему ушел от первой жены

Как отметил артист, он тихонечко встречался с будущей второй женой.

«Начались скандалы»: Данилец из комик-дуэта «Кролики» объяснил, почему ушел от первой жены
Владимир Данилец. Фото: Globallookpress.com

Артист Владимир Данилец из комик-дуэта «Кролики» в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему распался его первый брак.

Владимир Данилец со второй женой
Владимир Данилец со второй женой. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Я не знал при знакомстве, что она в ЗАГСе работала. Был с ней вместе восемь лет вместе. Она прошла со мной все студенчество и работу на концертах. Сложный был период. Не скажу, что она верила в мой успех. Ей больше нравился Жванецкий, Задорнов, Карцев».

Владимир Данилец

Как отметил Владимир Данилец, его жена часто говорила, что он не сможет добиться успеха на сцене со своим партнером Владимиром Моисеенко. «Я понял в какой-то момент, что у нас ничего быть вместе с ней не может. У нас общих детей не было. Решил, что ничего меня не держит. Начались скандалы. Я еще в браке с Майей встретил вторую жену Люду. Мы три года тихонечко встречались. Причем ради меня Люда тоже ушла от мужа», — заявил Владимир Данилец.

Напомним, что Владимир Данилец выступает в комик-дуэте «Кролики» со своим давним другом артистом  Владимиром Моисеенко. Они прославились по миниатюре «Кролики — это не только ценный мех».

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Владимир ДанилецВладимир МоисеенкоКомик-дуэт "Кролики"Людмила ДанилецПрограмма "Судьба человека"