Звездные истории Сколько зарабатывают телеюмористы на частных мероприятиях 
Звездные истории

Сколько зарабатывают телеюмористы на частных мероприятиях 

Ирина Викторова

Звезды телеюмора - самые востребованные артисты на выпускных, свадьбах, корпоративах и юбилеях богачей.

Привлекательность артистов разговорного жанра в их универсальности — они не только развеселят, но при необходимости споют. Что касается оплаты, тот тут все очень по-разному. Кое-кто (например, некоторые из «Уральских пельменей») готов работать по бартеру: скажем, артист соглашается на выступление в элитном отеле в обмен на оплаченные перелет и отдых в данной гостинице. А вот, скажем, артистки проекта Comedy Woman или Евгений Петросян работают исключительно за гонорар, и весьма приличный. 

 Коллективный разум 

Если заказывать не одного артиста, а популярный коллектив (или его часть), то, само собой, выйдет дороже — гонорар-то нужно выплачивать нескольким людям. Зато как весело будет: как говорится, чем больше народу, тем громче свадьба. Но в этом случае головной боли у заказчиков будет больше, так как придется учитывать райдер сразу нескольких артистов. К примеру, если речь идет о приглашении звезд Comedy Woman, то для Екатерины Варнавы и Натальи Еприкян бронируются авиабилеты только бизнес-класса, также для Варнавы нужно везде предусмотреть вегетарианское питание. А еще необходимо учитывать суточные «комедианток»: по России — 5 тысяч рублей, в Европе — 100 евро, в США - $100 на человека. И нельзя забывать о том, что живут девчонки в отеле категории 5 звезд, не ниже. 

Кадр из шоу "Студия "Союз"
Кадр из шоу «Студия «Союз»

«Студия Союз» — от 700 тыс. руб. за часовое выступление. 

Если в выходящем на ТНТ телепроекте, в котором рулят участники команды КВН «Союз», музыкальные сценки разыгрываются со звездами, то на корпоративах места звезд занимает кто-то из зрителей. 

Кадр из шоу "Уральские пельмени"
Кадр из шоу «Уральские пельмени»

«Уральские пельмени» — 1, 5 — 2 млн руб. 

За эти деньги час вас будут развлекать три-четыре артиста популярного коллектива. 

Кадр из передачи Comedy Woman
Кадр из передачи Comedy Woman

Comedy Woman 25 тыс. евро  (1 млн 790 тыс. руб.) за полчаса и 30 тыс. евро 

(2 млн 149 тыс. руб.) за 40 минут. 

Вы сами можете определить 3 — 4 юмористок, которых хотите видеть на своем празднике жизни, главное, чтобы графики девушек совпали с вашими пожеланиями.

«Новые русские бабки». КП/Веленгурин Владимир
«Новые русские бабки». Фото: КП/Веленгурин Владимир

«Новые русские бабки» 500 тыс. руб. за часовое выступление 

Цветочек и Матрена живы-здоровы, с успехом гастролируют и даже дают концерты в столице. 

«Импровизация» от 600 тыс. руб. за 30 минут. 

За полчаса вам покажут целых три импровизации от звезд шоу на ТНТ. 

Один в поле воин 

По одному артистов зовут чаще всего для того, чтобы провести мероприятие, а заодно и «спеть, сплясать, рассмешить». Но мастера юмора готовы на корпоративах отработать и настоящие сольники, пусть и сравнительно короткие — по 30 — 40 минут. 

Максим Галкин. Инстаграм
Максим Галкин. Фото: Инстаграм

Максим Галкин 50 тыс. евро (3 млн 581 тыс.руб.). 

Александр Ревва. Globallookpress
Александр Ревва. Фото: Globallookpress

Александр Ревва от 2 млн руб. 

Юлия Михалкова. Persona Stars
Юлия Михалкова. Фото: Persona Stars

Юлия Михалкова — 12 тыс. евро (858 тыс. руб.). 

Сергей Исаев. Инстаграм
Сергей Исаев. Фото: Инстаграм

Сергей Исаев — 10 тыс. евро (716 тыс. руб.).

Кадр из телепрограммы «Кривое зеркало»
Кадр из телепрограммы «Кривое зеркало»

Артисты «Кривого зеркала» (Александр Морозов, Владимир Моисеенко, Владимир Данилец и др.) — 150 — 300 тыс. рубыпускники «Аншлага» (Елена Воробей,  

Николай Лукинский, Клара Новикова, Геннадий Ветров) — 200 — 400 тыс. руб. 

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Тэги:

"Новые русские бабки""Уральские пельмени"Comedy WomanЕвгений ПетросянСергей ИсаевЮлия Михалкова

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Сколько зарабатывают телеюмористы на частных мероприятиях 
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