Сколько зарабатывают телеюмористы на частных мероприятиях 

Звезды телеюмора - самые востребованные артисты на выпускных, свадьбах, корпоративах и юбилеях богачей.

Привлекательность артистов разговорного жанра в их универсальности — они не только развеселят, но при необходимости споют. Что касается оплаты, тот тут все очень по-разному. Кое-кто (например, некоторые из «Уральских пельменей») готов работать по бартеру: скажем, артист соглашается на выступление в элитном отеле в обмен на оплаченные перелет и отдых в данной гостинице. А вот, скажем, артистки проекта Comedy Woman или Евгений Петросян работают исключительно за гонорар, и весьма приличный.

Коллективный разум

Если заказывать не одного артиста, а популярный коллектив (или его часть), то, само собой, выйдет дороже — гонорар-то нужно выплачивать нескольким людям. Зато как весело будет: как говорится, чем больше народу, тем громче свадьба. Но в этом случае головной боли у заказчиков будет больше, так как придется учитывать райдер сразу нескольких артистов. К примеру, если речь идет о приглашении звезд Comedy Woman, то для Екатерины Варнавы и Натальи Еприкян бронируются авиабилеты только бизнес-класса, также для Варнавы нужно везде предусмотреть вегетарианское питание. А еще необходимо учитывать суточные «комедианток»: по России — 5 тысяч рублей, в Европе — 100 евро, в США - $100 на человека. И нельзя забывать о том, что живут девчонки в отеле категории 5 звезд, не ниже.

«Студия Союз» — от 700 тыс. руб. за часовое выступление.

Если в выходящем на ТНТ телепроекте, в котором рулят участники команды КВН «Союз», музыкальные сценки разыгрываются со звездами, то на корпоративах места звезд занимает кто-то из зрителей.

«Уральские пельмени» — 1, 5 — 2 млн руб.

За эти деньги час вас будут развлекать три-четыре артиста популярного коллектива.

Comedy Woman 25 тыс. евро (1 млн 790 тыс. руб.) за полчаса и 30 тыс. евро

(2 млн 149 тыс. руб.) за 40 минут.

Вы сами можете определить 3 — 4 юмористок, которых хотите видеть на своем празднике жизни, главное, чтобы графики девушек совпали с вашими пожеланиями.

«Новые русские бабки» 500 тыс. руб. за часовое выступление

Цветочек и Матрена живы-здоровы, с успехом гастролируют и даже дают концерты в столице.

«Импровизация» от 600 тыс. руб. за 30 минут.

За полчаса вам покажут целых три импровизации от звезд шоу на ТНТ.

Один в поле воин

По одному артистов зовут чаще всего для того, чтобы провести мероприятие, а заодно и «спеть, сплясать, рассмешить». Но мастера юмора готовы на корпоративах отработать и настоящие сольники, пусть и сравнительно короткие — по 30 — 40 минут.

Максим Галкин 50 тыс. евро (3 млн 581 тыс.руб.).

Александр Ревва от 2 млн руб.

Юлия Михалкова — 12 тыс. евро (858 тыс. руб.).

Сергей Исаев — 10 тыс. евро (716 тыс. руб.).

Артисты «Кривого зеркала» (Александр Морозов, Владимир Моисеенко, Владимир Данилец и др.) — 150 — 300 тыс. руб.Выпускники «Аншлага» (Елена Воробей,

Николай Лукинский, Клара Новикова, Геннадий Ветров) — 200 — 400 тыс. руб.