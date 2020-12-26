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«Праздник продолжается»: Слава запечатлелась с дочерью в ее день рождения

40-летняя певица выписалась из больницы после травмы и уже отмечает торжество младшего ребенка.

«Праздник продолжается»: Слава запечатлелась с дочерью в ее день рождения
Певица Слава. Фото: Instagram.com/nastya_slava

Еще недавно поп-исполнительница Слава отменила свое выступление на «Золотом граммофоне», так как получила травму плеча. Однако сейчас певица идет на поправку и наслаждается общением с младшей дочерью Антониной Данилецкой.  На днях малышке исполнилось девять лет. Этим радостным событием и поделилась артистка в своем профиле.

Слава опубликовала сразу несколько видео в честь праздника. Исполнительница разместила архивный ролик. Там Тоня еще младенцем смеется на руах у молодой мамочки. Затем Слава показала, какой торт получила именинница в этом году.

«Очень душевный домашний праздник у нас вышел!!! Моему зайчонку девять лет», — написала Слава в комментариях под видео.

К слову, день рождения прошел в домашней обстановке еще и потому, что певица все еще была вынуждена ходить с гипсом и в специальной повязке.

Также знаменитость показала, как выросла и поменялась Тоня. Девочка позировала рядом с мамой в ярко-красной меховой куртке и вязаной шапке ей в тон. В руках у малышки были воздушные шары. Сама Слава тоже отдала предпочтение меху. Только в ее случае это был черно-белый полушубок, а акцентным пятном в образе певицы стали шарф и сумка алого оттенка.

«Праздник продолжается», — отметила исполнительница.

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