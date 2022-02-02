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Юрист Томилин рассказал, смогут ли внебрачные сыновья Абдулова претендовать на наследство отца

По его мнению, ничего в этой жизни исключать нельзя.

Юрист Томилин рассказал, смогут ли внебрачные сыновья Абдулова претендовать на наследство отца
Роман Томилин. Фото: кадр из программы "Пусть говорят"

Юрист Роман Томилин в студии программы «Пусть говорят» на Первом канале заявил, что внебрачные сыновья актера Александра Абдулова смогут претендовать на его наследство при определенных обстоятельствах.

Александр Абдулов и его внебрачные сыновья
Александр Абдулов и его внебрачные сыновья. Фото: кадр из программы «Пусть говорят»

«У нас есть срок, после которого невозможно больше обратиться с исковым заявлением о вступлении в наследство. Он составляет десять лет. Тем не менее существуют ситуации, при которых при определенной доказательной базе возможно его преодолеть, доказав отцовство. И восстановить сроки. Можно получить наследство и через десять, и через пятнадцать и даже через двадцать лет».

Роман Томилин

Как отметил Томилин, в данной ситуации могут быть запросто какие-то корыстные цели у молодых людей, называющих себя сыновьями Абдулова.

«Вполне гипотетически дети Абдулова могут претендовать на часть наследства при распределении наследственной массы. Здесь оценивает суд. И незаконно рожденные, и законнорожденные – все они могут претендовать на наследство», — сказал Томилин.

Напомним, что не так давно у Александра Абдулова «нашлись» сразу два внебрачных сына. Один из них Александр Коваль, у матери которого якобы был роман с актером. Второй – Сергей Шиподько. Он уверяет, что ему родительница перед смертью сообщила о родстве молодого человека со звездой советского экрана.

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Александр АбдуловАлександр КовальПрограмма "Пусть говорят"Роман ТомилинСергей Шиподько