Юрист Томилин рассказал, смогут ли внебрачные сыновья Абдулова претендовать на наследство отца

По его мнению, ничего в этой жизни исключать нельзя.

Юрист Роман Томилин в студии программы «Пусть говорят» на Первом канале заявил, что внебрачные сыновья актера Александра Абдулова смогут претендовать на его наследство при определенных обстоятельствах.

«У нас есть срок, после которого невозможно больше обратиться с исковым заявлением о вступлении в наследство. Он составляет десять лет. Тем не менее существуют ситуации, при которых при определенной доказательной базе возможно его преодолеть, доказав отцовство. И восстановить сроки. Можно получить наследство и через десять, и через пятнадцать и даже через двадцать лет». Роман Томилин

Как отметил Томилин, в данной ситуации могут быть запросто какие-то корыстные цели у молодых людей, называющих себя сыновьями Абдулова.

«Вполне гипотетически дети Абдулова могут претендовать на часть наследства при распределении наследственной массы. Здесь оценивает суд. И незаконно рожденные, и законнорожденные – все они могут претендовать на наследство», — сказал Томилин.

Напомним, что не так давно у Александра Абдулова «нашлись» сразу два внебрачных сына. Один из них Александр Коваль, у матери которого якобы был роман с актером. Второй – Сергей Шиподько. Он уверяет, что ему родительница перед смертью сообщила о родстве молодого человека со звездой советского экрана.

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