Не расставаясь ни на минуту: Макеева с мужем отметились в салоне, где вдвоем навели красоту

Актриса и ее избранник изменили прически.

Анастасия Макеева счастлива в четвертом браке. Со своим мужем Романом Мальковым актриса не расстается буквально ни на минуту. Они везде вместе – дома, в театре, на отдыхе и в поездках.

Накануне пара отметилась в салоне красоты. Они решили изменить прически. Роман укоротил стрижку, а мастер Анастасии также поработал над цветом ее волос.

«Когда семейный салон в соседнем корпусе», — подписала кадры в своем инстаграме Макеева.

Напомним, в прошлом году Анастасия Макеева запустила собственный бизнес по продаже уходовой косметики. Актриса представила шампунь, бальзам и маску для волос, а также сыворотку для лица.

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