«Несправедливые обвинения»: принц Эндрю плохо обращается с королевским персоналом

Сына королевы Елизаветы II после скандала с изнасилованием лишился воинских званий и королевского патронажа.

Принц Эндрю плохо обращается с королевским персоналом. Сын Елизаветы II оскорбил садовницу из-за неправильно спиленных деревьев. Инцидент произошел в поместье королевы в Виндзоре.

«Она не имела никакого отношения к ущербу, поэтому посчитала обвинения несправедливыми. В конце концов, это всего лишь несколько саженцев», — сообщает инсайдер изданию The Sun.

Принца Эндрю обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней. Его уже лишили королевского патронажа и всех воинских званий. Юристы принца хотят, чтобы разбирательство прекратилось вовсе. Они настаивают на том, что связь сына Елизаветы II и 17-летней Вирджинии Джуффре была обоюдной.

«Эндрю испытывает сильный стресс, но это не повод вымещать его на персонале, выполняющим свою работу», — отметил инсайдер.

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