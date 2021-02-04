«Гламур умер»: историк моды Васильев оценил наряды звезд на кинопремии «Золотой орел»

В конце января в Москве состоялась ежегодная кинопремия «Золотой орел». Мероприятие посетили многие звезды, вот только практически все они были в черных нарядах. Исключение составили Алена Бабенко, которая выбрала ярко-розовый жакет, и Кристина Асмус, появившаяся на публике в белом платье.

Это заметили не только фанаты актрис, но и историк моды Александр Васильев. Ему церемония показалась совсем не торжественной и уж тем более не праздничной. Эксперт считает, что выбор нарядов в такой мрачной цветовой гамме напрямую связан с мировой пандемией.

«Гламур умер. Его похоронила пандемия. В условиях новой реальности у звезд стало значительно меньше возможностей. И в результате мы имеем то, что имеем», — цитирует Васильева 7Дней.ru.

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