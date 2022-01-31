Крошка-путешественник: Подольская растаяла от умиления, наблюдая годовалого малыша от Преснякова в аэропорту

Певица Наталья Подольская с мужем Владимиром Пресняковым только минувшей осенью перестали скрывать лицо младшего наследника, когда ему исполнился годик. И все увидели, что малыш Ванечка – настоящая мамина копия.

Сама звездная мамочка души в малыше не чает. Она старается каждый день наслаждаться общением с сыном, ведь дети, как известно, очень быстро растут. На Мальдивы кроха отправился вместе с семьей. И Подольская запечатлела мальчика в аэропорту, растаяв от умиления при виде сынишки.

«Как же интересно наблюдать за Ваней в этом возрасте. Смотрю на него затаив дыхание. Это время очень быстро проходит», — грустно заметила звезда.

Подольская призналась, что шестилетний Артемий, их старшенький, уже не дает себя обнимать и целовать. А маме этого так не хватает.

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