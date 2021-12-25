Подольская показала дорогой подарок, который Пресняков подарил ей за рождение младшего сына

Наталья Подольская и Владимир Пресняков вместе уже 16 лет. Год назад певица родила супругу второго сына Ванечку. В шоу «Секрет на миллион» исполнительница хита «Поздно» показала часы, которые подарил ей Пресняков за рождение ребенка.

«Золотые, купили на распродаже», — отметила артистка.

Напомним, Подольская и Пресняков официально поженились в 2010 году. В октябре прошлого года Наталья Подольская родила музыканту второго сына Ваню, их старшему наследнику Артемию — шесть лет. У Владимира также есть взрослый сын от брака с Кристиной Орбакайте — Никита.

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